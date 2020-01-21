الصين: الحكم على رئيس الإنتربول السابق بالسجن 13 عاما ونصف

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أصدرت محكمة صينية اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 13 عاما ونصف بحق رئيس الإنتربول السابق مينج هونج وي بتهمة الرشوة.

وقضت محكمة تيانجين الشعبية بتغريم مينج - وهو أول صيني يرأس منظمة الشرطة الجنائية الدولية - مليوني يوان (حوالي 290 ألف دولار أمريكي)، حسبما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وقالت المحكمة إنه بين عامي 2005 و2017 استغل مينج منصبيه كنائب لوزير الأمن العام ورئيس الشرطة البحرية في الصين ، لتلقي رشاوى بلغ مجموعها 14.46 مليون يوان (2.1 مليون دولار أمريكي).

وجاء في نص الحكم - الذي نشرته المحكمة العليا الصينية على موقعها الإلكتروني - "قضت المحكمة بأن مينج هونج وي قد ارتكب جرائم تتعلق بتلقي الرشوة ".

واعترف مينج لدى مثوله أمام المحكمة نفسها في يونيو الماضي باستغلال مناصبه السابقة لمساعدة شركات وأشخاص في تحقيق مكاسب غير قانونية ... وبحسب نص الحكم "أصدرت المحكمة حكمها بعد الأخذ بعين الاعتبار أن مينج هونج وي قد استبق بالإدلاء بمعظم المعلومات حول التهم والتي لم تتمكن السلطات من الحصول عليها، وأنه اعترف بالتهم وأن بعض الرشاوى لا يمكن استردادها".

وتعد قضية مينج من أبرز القضايا ضمن حملة الرئيس الصيني شي جين بينج للقضاء على الفساد.