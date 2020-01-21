الكرملين: لقاء بوتين وجونسون في برلين كان موجزا وبناء

وصف الكرملين لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بأنه كان لقاء موجزا وبناء.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن "اللقاء كان في مجمله موجزا وبناءً، ويحمل عناصر مصالحة".

وأضاف أن "اللقاء يختلف جوهره مع ما أُعلن عنه في تصريحات داونينج ستريت".

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قد أشار -بعد هذا اللقاء- إلى أن موقف بريطانيا من حادثة سالزبوري لم يتغير وأن العلاقات لن تعود إلى طبيعتها حتى تتوقف روسيا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار.