إصلاح كابلي الإنترنت المقطوعين بين إفريقيا وأوروبا قد يستغرق أسبوعين

أعلنت شركة "أوبنسيرف"، وهي مزود البنية التحتية لشبكة الإنترنت في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن إصلاح القطع في اثنين من كابلات الاتصالات البحرية التي تربط بين إفريقيا وأوروبا سيتم حالما يسمح الطقس بذلك.



وأدى "انقطاع الكابلين غير المعتاد والمتزامن" - أحدهما بالقرب من الجابون والآخر قرب أنجولا على الساحل الغربي لإفريقيا - إلى انخفاض سرعة تصفح مستخدمي الإنترنت منذ يوم الخميس الماضي.



وقالت "أوبنسيرف" في بيان لها إن خدمة المكالمات الدولية والتجوال عبر الهاتف المحمول تأثرت أيضا.



ومنعت الرياح القوية العاصفة في كيب تاون سفينة إصلاح الكابلات من مغادرة الميناء ، ولم يكن من الواضح المدى الزمنى الذى يمكن أن تستغرقه الإصلاحات.



وصرح خبير التكنولوجيا في جنوب إفريقيا آرثر جولدستاك لمحطة الإذاعة المحلية 702 بأن إصلاح الكابلين يمكن أن يستغرق ما يصل إلى أسبوعين.