 التجارة الماليزية الصينية تسجل نموا بنسبة 14.2% - بوابة الشروق
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التجارة الماليزية الصينية تسجل نموا بنسبة 14.2%

كوالالمبور - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 1:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 1:16 م

سجلت التجارة الثنائية بين ماليزيا والصين نموا كبيرا بلغت نسبته 2ر14 بالمئة، لتصل إلى 124 مليار دولار في عام 2019، وذلك بالمقارنة مع 6ر108 مليار دولار في عام 2018.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن السفير الصيني لدى ماليزيا، باي تيان، قوله "إن النمو يعكس الثقة والدعم المستمر من قبل المستثمرين الصينيين لماليزيا، بسبب العلاقات الثنائية بين البلدين التي استمرت لمدة 45 عاما".

وقال: "عندما جاء المستثمرون إلى ماليزيا، فإنهم لم ينظروا فقط إلى أساسيات البلاد، بل إلى العلاقات الثنائية بين البلدين أيضا، وما يمكن أن يتوقعوه في الاستثمارات طويلة الأجل".

وأضاف: "نحن مطمئنون بمناخ صديق للاستثمارات وكذلك علاقات الصداقة مع ماليزيا، وسنواصل التعاون بشكل وثيق وخلق المزيد من الوعي بفرص الاستثمارات في ماليزيا".

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