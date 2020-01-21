أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، منذ توليه الحكم.

وقال «ترامب»، في كلمته خلال منتدى دافوس للاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوقًا خلال فترة ولايته الرئاسية، مشيرًا إلى أنها أصبحت القوة الاقتصادية العالمية الأولى.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعيش ثورة اقتصادية خلال الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن معدل البطالة حاليًا هو الأقل في تاريخها.

وتستضيف مدينة دافوس، اليوم الثلاثاء، المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة نحو 3000 شخص من القادة والمسئولين التنفيذيين من نحو 117 بلدًا، ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى حتى يوم الجمعة المقبل.