رئيس موريتانيا يستعرض مع وزير الأوقاف وكبار العلماء سبل مواجهة الإرهاب

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات الدولية بنواكشوط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونخبة من كبار علماء الأمة المشاركين فى مؤتمر: "علماء أفريقيا...التسامح والاعتدال في مواجهة التطرف والإرهاب".



وجرى خلال المقابلة استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وسبل التصدى للإرهاب والفكر المتطرف ودور العلماء في تحقيق ذلك.



وأهدى وزير الأوقاف، الرئيس الموريتاني كتابين من أحدث إصدارات الأوقاف، وهما: كتاب بناة وهدامون، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، كما أودع الوزير نسخة من كتاب بناة وهدامون بالأمانة العامة للمؤتمر .



وشارك فى المقابلة سماحة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ووزير الشئون الدينية بدولة مالي، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة ممثلًا لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والمستشار الديني لرئيس بوركينا فاسو، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.