محافظ مطروح: بحث حلول لتصريف المياه الجوفية على خط سكة مدينة الحمام

أحمد سباق

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقيادات الجهاز التنفيذي حلول لتصريف المياه الجوفية على خط سكة حديد الرويسات الحمام سواء فى الزراعة، أو تصريفها بترعة بهيج من خلال دراسة مشتركة للسكة الحديد والزراعة والموارد المائية، ومدينة الحمام ، كذلك سرعة تطوير مزلقان السكة الحديد بالضبعة ، ومراجعة وحصر المعابر الغير شرعية على طول خط السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن .

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الأول، حيث أكد محافظ مطروح على أهمية دور الجامعة وتعاون جميع الجهات بالمحافظة معها فى خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه جارى الاسراع فى إنهاء المنشاءات بالكيلو 10.

حيث وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات الخدمية مع تحمل الجميع للمسئولية فى إطار عمل الفريق الواحد، والتعاون من خلال التخطيط الجيد والاشراف و المتابعة، لكافة المشروعات من أجل تحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن.