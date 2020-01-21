محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ التحول الرقمي لميكنة القطاعات الحكومية

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثلها المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شئون البنية التحتية، والمهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق.

ويعد البروتوكول تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، حيث يهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة، لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كل القطاعات الحكومية، بما يؤدى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار فى الدولة.

وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة، مؤكداً أهمية منظومة التحول الرقمي فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر، بالإضافة إلى كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور.