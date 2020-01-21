رئيس وزراء كندا: بدء التصديق على اتفاق نافتا الجديد الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء أن الحكومة الليبرالية ستقدم تشريعات للتصديق على اتفاق التجارة الثلاثية مع الولايات المتحدة والمكسيك (نافتا) الجديدة، إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل.

وتحل النسخة الجديدة محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تم توقيعها منذ 25 عاما.

وقال ترودو - في مؤتمر صحفي في مدينة وينيبيج في مانيتوبا في ختام اجتماعات مجلس الوزراء التي استمرت ثلاثة أيام - إنه سيتم تقديم مشروع قانون التصديق على الاتفاق يوم الأربعاء، مشددا على أن التصديق على اتفاق "النافتا" الجديدة يمثل أولوية لحكومته.

وأضاف: "هناك العديد من الشركات التي تعتمد على الوصول إلى السوق الأمريكية ... من المهم للغاية أن نمضي قدما في التصديق ونعتزم التقدم في هذا الأمر"

وخلال الاجتماعات التي عقدت في وينيبيج، استمع الوزراء إلى تقاري لعدد من الخبراء حول حالة الاقتصاد، ومكافحة تغير المناخ، والشؤون العالمية الملحة.

وكان بابلو رودريجيز، رئيس مجلس النواب، قال يوم أمس الاثنين "هذه أولوية مطلقة، ليس فقط بالنسبة للحكومة، لكن بالنسبة لعمالنا وصناعاتنا والأفراد من جميع المحافظات، لذلك أناشد المعارضة أن تدعمنا للتأكد من أننا صدقنا على هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن".

من جانبها، أشارت نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، التي قادت محادثات إعادة التفاوض على الاتفاقية، إلى أن الاتفاقية صدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، والمكسيك قبل أعياد الميلاد.