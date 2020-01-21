الفلبين تضع طفلا صينيا مصابا بفيروس كورونا تحت الملاحظة

أكد مسؤولو الصحة في الفلبين اليوم الثلاثاء إصابة طفل صيني يبلغ من العمر خمسة أعوام بفيروس كورونا، ولاتزال السلطات المعنية تنتظر نتائج فحوص أجريت لتحديد سلالة الفيروس على نحو دقيق.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم احتجاز الطفل بمستشفى في مدينة سيبو، على مسافة 560 كيلومترا جنوب مانيلا، منذ وصوله إلى البلاد يوم 12 كانون ثان/يناير من مدينة ووهان التي تقع وسط الصين، وهي بؤرة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تسببت في وفاة أربعة أشخاص بالصين حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن الطفل الذي سافر مع والدته لدراسة اللغة الإنجليزية في سيبو كان مصابا بحمى وتهيج في الحلق وسعال.

وتم إرسال عينات إلى أستراليا لتحديد سلالة فيروس كورونا التي أصيب بها الطفل.

وفي وقت سابق، وضعت الفلبين مسؤولي صحة وحجر صحي في حالة تأهب في جميع مطاراتها الدولية لفحص أي زائر يصل وهو يعاني من أعراض المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، وهو سلالة جديدة من فيروس كورونا.