استبعاد رئيس لجنة من امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

تقرر استبعاد رئيس لجنة مدرسة بالإسماعيلية وعدم استكمال الامتحانات، وخصم 15 يوما من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات، وفق القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، بسبب الإهمال الجسيم وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن قرار استبعاد رئيس لجنة مدرسة هيئة قناة السويس، جاء لاصطحاب رئيس اللجنة أحد الطلاب لاستكمال امتحان مادة الجبر والإحصاء بالشهادة الاعدادية في مكتبه بعد تمزيق ورقة الإجابة الخاصة به، بالمخالفة للتعليمات المنظمة بهذا الشان، ومخالفة القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال فقدان أوراق الإجابة بمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها في باقي المواد.

وأضاف البيان أنه قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي عقد اجتماع مع رؤساء اللجان لتفادي مثل هذا الأخطاء، وتكليف إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة بالتعامل بشكل فوري مع كل من يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي.