بدء محاكمة في مجلس الشيوخ اليوم قد تؤدي إلى عزل ترامب

تبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ثالث محاكمة تمهد لعزل الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وسوف يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو لما سيكون على الأرجح أول يوم كامل من إجراءات المحاكمة.

وفي الأسبوع الماضي، أدى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس القضاة اليمين الدستورية. ومنذ ذلك الحين، تقدم نواب ينتمون للحزب الديمقراطي سوف يترأسون الادعاء ،والمعروفون باسم مديري مجلس النواب، بمذكرتهم القانونية، وقام فريق الدفاع الذي يمثل ترامب بالإجراء نفسه.

ويواجه الرئيس أولا تهمة إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق مع منافسه السياسي المحلي جو بايدن، من أجل مساعدة حملة ترامب الانتخابية لحصوله على ولاية ثانية.

ويأتي في الاتهام الثاني في المحاكمة أنه عرقل تحقيق الكونجرس في قضية أوكرانيا. وتمت الموافقة على كلا الاتهامين الشهر الماضي من جانب مجلس النواب.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. وقال فريقه القانوني أمس الاثنين إن الرئيس هو ضحية "عملية تلاعب" ذات دوافع سياسية وأنه لم يرتكب أي خطأ.

وقال الفريق القانوني إن القضية "واهية" وأن الاتهامين المطروحين في المحاكمة "لا ينطويان على أي جريمة أو انتهاك للقانون على الإطلاق".

وتقدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ أمس الاثنين باقتراح لعقد جلسات مدتها 12 ساعة يوميا للمساءلة وأعرب الديمقراطيون على الفور عن غضبهم تجاه الاقتراح، ووصفوه بأنه "خزي وطني".