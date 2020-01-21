قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ72 ألفًا و899 مواطنًا خلال 54 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في النصف الأول من يناير الجاري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 488 عيادة، حيث تم إجراء 10 آلاف و366 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفًا و681 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأضاف أنه تم تحويل 1157 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جهتها، قالت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة: "إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و922 مواطنًا في أسوان، و1564 مواطنًا في أسيوط، و4 آلاف و162 مواطنًا في الإسكندرية، و1362 مواطنًا في الإسماعيلية، و1318 مواطنًا في الأقصر، و373 مواطنًا في البحر الأحمر، و4 آلاف و79 مواطنًا في البحيرة، و4 آلاف و715 مواطنًا في الجيزة، و4 آلاف و477 مواطنًا في الدقهلية، و3 آلاف و456 مواطنًا في الشرقية".

وأضافت: "تم تقديم الخدمة أيضًا لـ1222 مواطنًا بالغربية، و3 آلاف و584 مواطنًا في الفيوم، و6 آلاف و434 مواطنًا بالقاهرة، و5 آلاف و960 مواطنًا في القليوبية، و3 آلاف و169 مواطنًا في المنوفية، و1934 مواطنًا في المنيا، و1165 مواطنًا قي الوادي الجديد، و4 آلاف و467 مواطنًا ببني سويف، و936 مواطنًا بجنوب سيناء، و4 آلاف و802 مواطن في دمياط، و322 مواطنًا بشمال سيناء، و4 آلاف و123 مواطنًا بقنا، و2867 مواطنًا بكفر الشيخ و486 مواطنًا بمطروح".