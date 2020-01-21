برتوكول تعاون بين «التنمية المحلية» و«النقل البحري» لتنفيذ حملة «خضراء دوما»

شعراوي: 8.5 مليار جنيه قيمة تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النظافة حتى عام 2023

وقع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنفيذ حملة الأكاديمية "خضراء دوما لا يوما".



وشهد التوقيع قيادات وزارة التنمية المحلية، والأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية، والنقل البحري ورئيسا هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ورئيس حي الدقي والمجلس الوطني للشباب.



وأكد وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليًا تنفيذ البرنامج الأول من منظومة النظافة الجديدة والخاص بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بتكلفة حوالي 8.5 مليار جنيه حتى عام 2023، موضحا أنه تم حتى الآن رفع تراكمات في 38 موقعا بـ7 محافظات هي البحيرة والشرقية والفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والغربية وبلغ ماتم رفعه 512 ألف طن.



وتابع أنه يتم إنشاء ١٥ محطة وسيطة ثابتة في ٧ محافظات، علاوة على إنشاء ١٥ محطة وسيطة ثابتة في ٧ محافظات، و٧ محطات متحركة في ٣ محافظات بتكلفة 479,6 مليون جنيه.



وأشار الوزير، إلى أنه يجري إنشاء ٢٦ خلية دفن صحي آمن في ١٧ محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه، علاوة على رفع كفاءة وإنشاء ٩ خطوط تدوير مخلفات في ٣ محافظات بتكلفة ٣٧١ مليون جنيه.



وأضاف شعراوي، أن البرنامج الثاني يتعلق بعقود الإدارة والتشغيل، لكل من عمليات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة كذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة والتي تتكلف 3,4 مليار جنيه خلال العام الأول للمنظومة.



وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمبادرات الشبابية في التوعية بمنظومة النظافة الجديدة التي تتكلف 12 مليار جنيه وتنفذها وزارة التنمية المحلية.



ولفت الوزير، إلى أن البروتوكول يهدف إلى إطلاق حملة للتوعية بجميع أفرع الأكاديمية بالقاهرة الكبرى والاحياء والمدن التي تقع بها فروع الاكاديمية بأهمية الدعم البيئي والمحافظة على البيئة بكافة الطرق الممكنة من خلال الوسائل والإمكانيات الإلكترونية المتاحة من إعلام رقمي غير ورقي وذلك حفاظا على البيئة.



وأشار إلى مشاركة العديد من المبادرات الشبابية في دعم منظومة النظافة منها مبادرة (هنجملها بسواعد شبابها)، والتي قامت بزراعة 73 ألفا و500 شجرة في 11 محافظة، علاوة على مبادرة (معا نرتقي)، لدهان وتلوين الكباري والجداريات ومبادرة (مجلس إدارة الشارع) والتي تم تنفيذها في 39 شارع في 19 حيًا بـ12 محافظة، فضلًا عن حملات التوعية بالمدارس وتوعية المواطنين من خلال الندوات وإشراك ذوي القدرات الخاصة.



من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري مشاركة فرق عمل من الطلاب المتطوعين بالأكاديمية في الحملة وتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للمشاركة في الحملة والمحافظة على البيئة وتخصيص أماكن لتجميع القمامة الموجودة بمقارها في حي شيراتون بالقاهرة وحي الدقي بالجيزة والقرية الذكية وفرزها وتصنيفها لإعادة تدويرها بالمصانع المتخصصة.