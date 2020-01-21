 وزير الشؤون الخارجية العماني يصل إلى طهران - بوابة الشروق
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وزير الشؤون الخارجية العماني يصل إلى طهران

طهران - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 1:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 1:13 م

وصل وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إلى طهران، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإنه من المقرر أن يلتقي بن علوي في طهران، اليوم، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبحث في التعاون الثنائي وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان بن علوي زار طهران قبل أسبوعين للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران رغم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول إقليمية أخرى.

كما سبق أن قامت السلطنة بالكثير من جهود الوساطة لتخفيف التوترات في المنطقة.

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