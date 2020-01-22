رئيس شركة هواوي: مستعدون بشكل أفضل لمواجهة العداء الأمريكي

قال رئيس مجلس إدارة شركة هواوي الصينية رين تشينج فاي، اليوم الثلاثاء، إن شركته مستعدة لمواجهة أي "عداء" أمريكي لكنه مؤمن أن العالم يمكن أن يتفادى الإنقسام إلى نظامين عالميين.



وتواجه كل من الصين وأمريكا بعضهما البعض حيث يبقى تحديد العائدات الإقتصادية السبب في تقليل قدرة "هواوي" على بيع الهواتف في العالم.



وأضاف رين خلال كلمته أمام مؤتمر دافوس الثلاثاء: "نحن الأن أكثر ثقة على بقاء شركتنا بعد مواجهات عدائية أخرى."

جاء هذا خلال مشاركة رئيس الشركة الصينية في "القمة الاقتصادية السنوية" في مدينة دافوس السويسرية.



وشهد العام الماضي فرض أمريكا لعقوبات متنوعة أدت إلى تحديد قدرة "هواوي" على إجراء الإتفاقيات في الولايات المتحدة إضافة إلى وقف قدراتها على المستوى العالمي بتحديد دخولها إلى السوق الأمريكية. كما عملت الولايات المتحدة على الضغط على حلفائها لعدم شراء تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات من "هواوي".



وعبر رين عن تفاؤله بأن القلق لن يؤدي إلى المزيد من البعد بين التكنولوجيا الصين والغرب. وقال :"إذا ما كان العالم سينقسم إلى نظامين فهذا أمر مستبعد بالنسبة لي. العلم يهتم بالحقيقة وهناك حقيقة واحدة. إنه أمر متفرد."