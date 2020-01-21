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شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة العراقية والمتظاهرين.

وترددت أنباء، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، عن سقوط قتيل من المتظاهرين.