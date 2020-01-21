 استمرار المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بوسط بغداد.. وأنباء عن سقوط قتيل - بوابة الشروق
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استمرار المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بوسط بغداد.. وأنباء عن سقوط قتيل

نور رشوان:
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:53 م

شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة العراقية والمتظاهرين.

وترددت أنباء، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، عن سقوط قتيل من المتظاهرين.


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