زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ الأمريكي» يطرح جدولا زمنيا لمحاكمة عزل ترامب

كشف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أمس الاثنين، النقاب عن مقترحات تهدف إلى الإسراع في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون السماح لسماع شهادات أو أدلة جديدة؛ حيث من المقرر طرح ذلك المقترح للتصويت خلال ساعات مع بدء مجلس الشيوخ إجراءات المحاكمة الرامية لعزل ترامب، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بخصوص قضية أوكرانيا.

وطرح ماكونيل مقترحه المكون من 4 صفحات، يحدد فيه جدولا زمنيا مكثفا مدته يومان لكل طرف لتقديم الإفادات الافتتاحية.

وبموجب خطة ماكونيل، ستقتصر المرافعات الافتتاحية من هيئة الادعاء (المكونة من 7 نواب) على 24 ساعة على مدى يومين، تم إعطاء الفريق القانوني لترامب نفس الوقت لعرض مرافعته.

وبعد ذلك، يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بطرح الأسئلة على هيئتي الادعاء والدفاع لمدة 16 ساعة بحد أقصى، تليها 4 ساعات من النقاش، حينئذ سيكون هناك تصويت على إمكانية استدعاء شهود آخرين، وفقا لما نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية.

بدوره، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مقترحات ماكونيل بأنها «وصمة عار»، مشيرا إلى أنه «من الواضح أن ماكونيل مصمم على تعقيد عملية (استدعاء) شهود والحصول على وثائق وعازم على الإسراع في المحاكمة».

من جهته، رحب البيت الأبيض بالاقتراح الذي يضمن إجراء محاكمة سريعة، وقال مدير الشئون الشريعية بالبيت الأبيض، إريك أولاند: «نحن ممتنون لأن هذا القرار يحمي حقوق الرئيس في محاكمة عادلة، ونتطلع إلى تقديم دفاع قوي، والسعي إلى تبرئته بأسرع ما يمكن».

وكان الفريق القانوني لترامب أصدر، أمس الأول، مذكرة قانونية مؤلفة من 110 صفحات للاعتراض على اتهامه.

وقال الفريق القانوني، إن موكلهم (ترامب) ضحية «عملية تلاعب» بدافع سياسي، مؤكدين أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأضافوا أن القضية غير مدعومة بأدلة قوية وأن الاتهامين الموجهين ضد الرئيس لا يتضمنان أي جريمة أو مخالفة للقانون على الإطلاق.

في سياق متصل، ردت هيئة الادعاء الديمقراطية على فريق الدفاع بمذكرة مؤلفة من 9 صفحات، مؤكدين أن جهودهم كممثلين للادعاء في المحاكمة هي جهود تاريخية وضرورية لحماية البلاد من رجل يعتقد أنه فوق القانون، وفقا لموقع «ذا هيل» الأمريكي.

وقال الديمقراطيون في المذكرة: «واضعو الدستور صاغوا عمدا دستورا يسمح لمجلس الشيوخ بإقالة الرؤساء من أمثال ترامب يسيئون استخدام سلطتهم من أجل الخداع في الانتخابات، والخائنون للأمن القومي، والمتجاهلون للضوابط والتوازنات (بين السلطات)».

وأضافوا أن «ترامب لا يؤمن بذلك، ويصر على أنه حر في الانخراط في مثل هذا السلوك مرة أخرى».

ويضم مجلس الشيوخ حاليا 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.

وترامب هو ثالث أمريكي رئيس يخضع للمحاكمة في مجلس الشيوخ، ويشار إلى أن محاكمة الرئيس أندرو جونسون عام 1868 استغرقت 11 أسبوعا، بينما امتدت محاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1999 لأكثر من شهر، وكلا الحالتين انتهت دون إدانة وعزل الرئيس.