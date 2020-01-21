مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، حرص بلاده على استقرار وأمن منطقة شرق المتوسط، ودعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تناولت تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال المجلس، في بيان، إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها.

وجدد دعم السعودية الكامل لسيادة قبرص على أراضيها وكذلك دعوة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في المنطقة.

والأحد الماضي، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، دعم بلاده الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

جاء ذلك خلال استقباله بالرياض نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وفي اليوم ذاته، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خاصة في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.