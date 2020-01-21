القبض على مدون معارض لنظام الحكم في موريتانيا

(د ب ا)

ألقت الشرطة السياسية الموريتانية ليل الاثنين/ الثلاثاء القبض على المدون المعارض لنظام الحكم، محمد علي ولد عبد العزيز، بسبب انتقاده للنظام الجديد وللنهج الذي يسير عليه من خلال فيديوهات ينتجها ويوزعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلة المدون ولد عبد العزيز إن الشرطة "اختطفته" في ساعت الليل الاولى من أمام منزل ذويه قبل أن تتصل من هاتفه وتؤكد أنها اعتقلته دون أن توضح الأسباب.

وبرز ولد عبد العزيز / 34 عاما / مؤخرا كأحد أشد منتقدي نهج وسياسات الرئيس الحالي محمد لد الشيخ الغزواني والمحيطين به من وزراء ومسؤولين في الدولة.