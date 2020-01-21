 المرصد السوري: 12 قتيلا في غارات روسية على ريف حلب الغربي - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2020 5:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

المرصد السوري: 12 قتيلا في غارات روسية على ريف حلب الغربي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 4:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 4:33 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 مدنيا، بينهم 7 أطفال، جراء غارات روسية على ريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في عدة مناطق، حالة بعضهم خطيرة.

وذكر المرصد، أن الطائرات الروسية شنت 34 غارة منذ صباح اليوم، على مناطق في تلمنس ومعرشورين ومعرشمارين ودير سنبل ومعصران ومحيط البارة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وكفرناها وكفر داعل والمنصورة ومعامل الاندومي ورحاب والأبزمو وتقاد ومحيط الفوج 46 وجبل الشيخ بركات غرب مدينة حلب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك