شومر: خطة الجمهوريين لمحاكمة ترامب هي «وصمة عار»

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اليوم الثلاثاء، إن الحل الذي اقترحه الجمهوريون لإدارة محاكمة عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ليس أقل من كونه وصمة عار على الصعيد الوطني".

وانتقد شومر خطة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لعقد جلسات تستمر حتى وقت متأخر من الليل، متسائلاً: "إذا كان الرئيس واثقًا جدًا من قضيته فلماذا لا يعرضها في وضح النهار؟".

وذكر في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لشيء في أهمية موضوع العزل، فإن قرار ماكونيل ليس أقل من كونه خزي وطني، وسوف يسجل في التاريخ باعتباره واحدا من أحلك الأيام المظلمة لمجلس الشيوخ".