اشتباكات وكر وفر في بيروت اعتراضا على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وعمليات كر وفر، بعدما أعرب المحتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة التي جرى الإعلان عن تشكيلها الليلة.

واعتبر المحتجون أن تلك الحكومة لا تعبر عن تطلعات الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين قطع المتظاهرون في عدد من المحافظات الطرق الرئيسية اعتراضا على التشكيلة الحكومية.

وهاجم المتظاهرون السياج الأمني في الممر الرئيسي المؤدي إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.

كما قطع المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل العاصمة بيروت، وكذلك طرق السفر الدولية والأتوسترادات في عدد من المحافظات، مستخدمين الإطارات المشتعلة والعوائق، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة لا تعبر عن مطلبهم بتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين المستقلين عن التيارات والقوى والأحزاب السياسية.