محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في تحلية مياه البحر

بحث محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف؛ خلال لقائه اليوم الثلاثاء بسفير سنغافورة بالقاهرة دومنيك جوه كوان سويي، سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات؛ وخاصة تحلية مياه البحر ومعالجة المخلفات.

ورحب المحافظ - في بداية اللقاء- بسفير سنغافورة على أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة لتدعيم وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مصر تتحرك بخطى ثابتة لبناء مستقبلها بمشروعات قومية عملاقة مشيرا إلى أن دولة سنغافورة تعد من دول النمور الاسيوية التي برز دورها الاقتصادي القوي خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعزز من ضرورة التعاون الاقتصادي بشتي المجالات ، مشيرا فى الوقت ذاته لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية الجاهزة للانطلاق.

من جانبه، أكد سفير دولة سنغافورة بمصر أنه يتابع جيدا التحسن الملحوظ فى تحسن وضع السياحة بمصر وزيادة عدد السائحين بعام 2020 لتصل إلى ما كانت عليه فى عام 2010 مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها الكثير من عوامل الجذب السياحي وهناك إمكانية كبيرة لزيادة فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

وحول فرص التعاون المتاحة بين البلدين، أكد السفير أن هناك العديد من الشركات بسنغافورة تعمل في مجال معالجة المخلفات، وتحلية مياه البحر، مضيفا أن سنغافورة تقع في المنطقة الاستوائية لذا تم تطوير تقنية جديدة لتحلية مياه البحر وقد أصبحت الشركات السنغافورية رائدة في هذا المجال.