ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج خلال ديسمبر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية أن معدل البطالة في هونج كونج ارتفع للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر الماضي، وذلك في ظل ضعف قطاعي الاستهلاك والسياحة والركود الذي يضرب المدينة بسبب المظاهرات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.3% خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، وهو الأعلى منذ مراس 2017.

وجاء في تقرير لحكومة هونج كونج أن قطاع البناء تدهور بصورة خاصة، كما انخفضت القوة العاملة خلال نفس الربع.

وقال وزير العمل لو تشي كونج في بيان: "تراجع سوق العمل بصورة أكبر في ظل ضعف الأحوال الاقتصادية". وأضاف: "لاتزال الأعمال المرتبطة بقطاعي الاستهلاك والسياحة وتجارة التجزئة والإسكان تعاني من الركود".

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في قطاعي الاستهلاك والسياحة ثبت عند أعلى معدل له منذ 3 أعوام، وهو 5.2%.

ورغم ذلك، قال لو تشي كونج إن معدل البطالة ارتفع "بصورة ملحوظة" مقارنة بفترات سابقة، خاصة للعاملين في قطاعي الأغذية والمشروبات.

وأشار الوزير إلى أن سوق العمل ستتعرض لمزيد من الضغوط في حال استمر تراجع الاقتصاد.