مياه أسيوط: تدريب 1750 شخصا لرفع المستوى المهني للعاملين بالشركة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار إن مركز التدريب بالشركة انتهى من تدريب 1750 متدرباً من العاملين بالشركة، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة بقطاعي المياه والصرف الصحي، ورفع المستوى المهني لجميع العاملين.

وأضاف عبد الغفار -في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء- أن الدورات التدريبية البالغ عددها نحو 100 دورة تنوعت بين عقد ورش عمل لسلامة ومأمونية المياه، والتدريب على برنامج master للعاملين بالمحطات، بالإضافة إلى دورات التوثيق الفوتوغرافي الـphotoshp، ودورات pmp للمهندسين وفنيي المساحة، ودورات السلامة والصحة المهنية.

وتابع أن مركز التدريب بالشركة يستقطب أكفأ المدربين من الجهات الخارجية وشركات التصنيع، لتدريب مهندسي القياسات والفاقد والكيميائيين على أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل الكيميائية والكشف عن تسريبات المياه، حفاظاً على جودة وسلامة المنتج المقدم.