السيسي يؤكد للأمير ويليام تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بريطانيا

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بريطانيا من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجالي السياحة والتعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا؛ وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن .. حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس السيسي في مستهل المباحثات عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطاني..مشيداً سيادته بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه..رحب الأمير ويليام بالرئيس السيسي ..معرباً عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي .. ومشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

وأكد حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك ..مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.