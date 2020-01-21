معهد المديرين البريطاني يحث جونسون على إعلان أهدافه في مفاوضات البريكست

حث معهد المديرين البريطاني المعني بقطاع الأعمال رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، على نشر أهدافه في مفاوضات اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلا إن الغموض يعرقل الاستثمار.

وقال المعهد إن دراسة استقصائية شملت نحو 1000 شخصية من قادة الأعمال، خلصت إلى أن معظمهم لا يعتقدون أن اتفاق جونسون الخاص بالبريكست "يوفر يقينا كافيا لفتح الاستثمارات التجارية".

وستبدأ بريطانيا عملية الانسحاب الرسمية من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد أن بقيت 47 عاما عضوا في التكتل.

وتعهد جونسون بالتفاوض على ترتيبات جديدة للتجارة الحرة مع بروكسل بحلول 31 ديسمبر، مستبعدا أي تمديد، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفضوا جدوله الزمني باعتباره غير واقعي.

ورفض جونسون استبعاد مغادرة بريطانيا للتكتل بدون اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية إذا لم يتم استكمال المفاوضات بحلول نهاية العام.

وقال المعهد إن إعلان جونسون لأهدافه التفاوضية "سيساعد على تخفيف حالة الغموض التي تواجه الشركات، ويسمح لها بمحاولة الاستعداد للتغييرات التي قد تطرأ في نهاية العام".