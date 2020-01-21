مصرع 11 شخصا في حريق منزل غرب سيبيريا

لقى 11 شخصا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حريق اندلع بمنزل في قرية بمنطقة تومسك الروسية غرب سيبيريا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر في خدمات الطوارئ المحلية اليوم الثلاثاء قوله إن 14 شخصا كانوا يعيشون في المنزل، تمكن اثنان منهم من إنقاذ أنفسهما، بينما لقي 11 آخرون مصرعهم، فيما لا يزال مصير شخص آخر غير معروف، مؤكدا أنه تم إخماد الحريق بالكامل.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في فرع وزارة الطوارئ الروسية بسيبيريا قوله إن عشرة من القتلى في الحريق من الجنسية الأوزبكية، ويعملون في شركة للأخشاب، مشيرا إلى أن مشاورات ستبدأ قريبا بشأن إعادة جثامينهم إلى بلادهم.

وكان قد تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في منزل خشبي من طابق واحد في قرية برايشولمسكي حوالي منتصف الليلة الماضية، وتم فتح تحقيق جنائي في ملابسات الحادث.

وصرح مصدر في أجهزة إنفاذ القانون المحلية بأن السبب الأولي للحريق هو عطل في أحد الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن المواطنين الأوزبكيين استخدموا أجهزة تدفئة كهربائية.