تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ طالب ألقي بنفسه من أعلى كوبري دندرة في نهر النيل، محاولا الانتحار، وذلك لمروره بأزمة نفسية لكثرة رسوبه في الدراسة وتم انتشاله وإنقاذه.



كان مدير أمن قنا شريف عبد الحميد، تلقي إخطارًا من المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث قسم قنا، يفيد بإلقاء شخص بنفسه من أعلى كوبري دندرة في نهر النيل، ويدعى محمد أحمد محمد 26 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، وبالانتقال والفحص تم انتشاله وإنقاذه.



وتبين مروره بأزمة نفسية حادة دفعته للانتحار، وذلك لكثرة رسوبه فى الدراسة.