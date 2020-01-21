 وزير الخارجية الأردني يبحث مع رئيس النواب العراقي أخر المستجدات في المنطقة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأردني يبحث مع رئيس النواب العراقي أخر المستجدات في المنطقة

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 5:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 5:36 م

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون والتنسيق ترجمة للعلاقة الأخوية التاريخية التي تربطهما، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل تخفيض ما شهدت من تصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الصفدي، شدد خلال اللقاء، على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب العراق والحفاظ على سيادته واستقراره وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية وإسناده في مسيرة إعادة البناء.

وأكد الحلبوسي تثمين المواقف الأردنية الثابتة التي يؤكدها الملك عبدالله الثاني في إسناد العراق، وشدّد على الحرص على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.


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