سوريا: الجيش يصد هجومين لمسلحي جبهة النصرة على مواقعه في إدلب

ذكر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الجيش السوري صد هجومين لمسلحي جبهة النصرة علي مواقعه في إدلب، وفقًا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا ميدانيًا جديدًا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم (هيئة تحرير الشام) المكون بالدرجة الأولى من عناصر جبهة النصرة، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت -بعد صد تلك الاعتداءات- عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومترًا مربعًا.

ومن ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن واشنطن ستفشل في منح شرعية لوجودها العسكري غير القانوني في سوريا، مضيفًا أن وجود واشنطن العسكري هناك سيزيد من تأجيج الأوضاع ولن يسهم في استقرارها.