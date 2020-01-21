السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين ولندن

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة "بريطانيا - إفريقيا للاستثمار".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.