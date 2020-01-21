السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين ولندن

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة "بريطانيا - إفريقيا للاستثمار".
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.