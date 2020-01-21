 السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين ولندن - بوابة الشروق
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين ولندن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 9:56 م

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة "بريطانيا - إفريقيا للاستثمار".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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