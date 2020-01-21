رئيس القنوات المتخصصة يناقش مع رئيس المهرجان الكاثوليكي تفاصيل الدورة 68

استقبل المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة في مكتبه بماسبيرو، الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي؛ لمناقشة استعدادات تنظيم الدورة الثامنة والستين للمهرجان السينمائي العريق.



وحضر اللقاء السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وفرق العمل من قناة نايل سينما وعدد من أعضاء مهرجان المركز الكاثوليكي.



ويكرم المهرجان هذا العام كل من النجم الكبير عادل إمام واسم المخرج سمير سيف والفنانة سوسن بدر، وأشرف عبدالغفور ونيللي وشرين وصلاح عبد الله والمخرج محمد فاضل والإعلامي أسامة الشيخ.



ويتنافس على جوائز المهرجان خمسة أفلام هي: الممر، بين بحرين، عمارة الإيموبيليا، لما بنتولد.