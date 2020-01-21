تداول 517 شاحنة و73 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ لبحر الأحمر، أن الموانئ شهدت تداول 517 شاحنة و73 سيارة، علي مدار يومين.

وأوضح «يوسف»، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ميناء نويبع شهد اليوم وصول وسفر السفينة سينا، وعلى متنها 68 شاحنة، و3 سيارات.

كما وصل، أمس الإثنين، إلى رصيف الميناء السفينة سينا وعلى متنها 65 شاحنة و21 سيارة غادرت في آخر اليوم، بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ريم.

وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل السفينة كلاركسون، وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من ميناء الجبيل، وأربع سفن أخرى، وعلى متنهم 183 شاحنة و33 سيارة، ومغادرة السفينة ضبا بريدج متجهة إلى ميناء سواكن بالسودان، فضلًا عن السفينة الجونة تريدر، وعلى متنها 85 شاحنة و1 سيارة، ومغادرة ثلاث سفن، وعلى متنهم 116 شاحنة و15 سيارة.