مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة إثر اندلاع حريق بمنزلهم في فيتنام

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لقى خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم صباح اليوم الثلاثاء، عقب اندلاع حريق في منزلهم في مدينة هو شي منه الفيتنامية.

وقد وقع الحريق نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) في منزل يمتلكه رجل يبلغ من العمر 70 عاما في منطقة 9 بمدينة هو شي منه، بحسب ما قاله ترانج فيت ثانه رئيس شرطة المنطقة.

والضحايا هم صاحب المنزل وأبناؤه الثلاثة وزوجة أحد الأبناء، وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و 44 عاما.

ويقع المنزل في شارع ضيق للغاية، مما جعل من الصعب على رجال الإطفاء الوصول بسرعة للمنزل للسيطرة على الحريق.

وأضاف ثانه أن النيران اندلعت في أربع دراجات بخارية متوقفة بجانب الباب، مما تسبب في انتشار الحريق سريعا في أنحاء المنزل.

وتجرى الشرطة تحقيقات لمعرفة سبب اندلاع الحريق.