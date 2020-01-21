أبو الغيط: جميع الدول المشاركة بمؤتمر «برلين» مواقفها واضحة باستثناء تركيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جميع الدول المشاركة بمؤتمر «برلين» كانت لها مواقف واضحة، باستثناء تركيا.

وأضاف في لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تركيا كان لها رؤية مختلفة عن بقية الدول في المؤتمر، لاعتقادها بأن هناك اعتداء على حكومة شرعية في ليبيا.

وأوضح أن المواقف المتفق عليها: عدم التدخل في الِشأن الداخلي الليبي، وعدم إرسال محاربين أو مقاتلين أو إرهابيين أو جماعات إلى ليبيا، ووقف القتال، وإطلاق عملية سياسية، وعودة الأطراف إلى المفاوضات، والموافقة على أفكار المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة.

وتساءل عن كيفية التزام المشاركين في تنفيذ الوثيقة المتضمنة 55 بندًا، وكيفية نجاح ألمانيا مع فرنسا في وضع الموضوع مع بريطانيا أمام مجلس الأمن واستصدار قرار يفرض الالتزام بالتحرك، فضلًا عن كيفية تحرك غسان سلامة والأمم المتحدة لجمع الأطراف وتحريكها.

وتابع: «حتى هذه اللحظة هناك رفض من الطرفين تجاه بعضهما البعض السراج يرفض الجلوس مع حفتر أو يكون له وجود، والمشير حفتر لم يلتزم إلا بوقف إطلاق النار».

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، أول أمس الأحد، مؤتمرًا للسلام حول ليبيا، بمشاركة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء بعض الدول والمنظمات الدولية.