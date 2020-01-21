مدافع ليفربول: صلاح حسم الأمور أمام مانشستر يونايتد

أشار جو جوميز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، زميله في الفريق قد حسم فوز الريدز بمباراته السابقة أمام مانشستر يونايتد والتي تغلب فيها أبناء المدرب يورجن كلوب على نظيره أولي جونار سولسكاير بهدفين دون رد.

وكان محمد صلاح قد سجل أولى أهدافه في شباك مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي وذلك في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بعدما كان المدافع الهولندي فان دايك قد سجل الهدف الأول في الشوط الأول.

وقال جوميز، خلال تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي لليفربول :"الجميع يعلم مدى سعادتي حينما يسجل فيرجل فان دايك، لا أعتقد أنه من السهل قياس ما يقوم به على الفريق، هو لاعب مهيمن ونحن محظوظين لوجوده معنا، هو أخي الأكبر وأفضل لاعب يمكن اللعب بجانبه".

وأضاف :"كان من الجيد بالنسبة لي أن أشارك في العديد من المباريات، أحاول بذل قصارى جهدي لخدمة الفريق، نحن نعلم مدى أهمية كل مباراة، نحن فقط نركز على المباراة التالية، لا أحد داخل الفريق يفكر فيما هو أبعد من المباراة التالية. الأمر فقط يتعلق بالتركيز".

وأكمل :"كنا نتمنى تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة أكبر، لكن الشيء الأهم هو أننا كفريق قدمنا أداءً جيدًا، ضغطنا عليهم حتى النهاية وحسم محمد صلاح الأمور، هناك العديد من الإيجابيات يجب أن نستفيد منها".

وأتم جوميز تصريحاته قائلًا :"لا ننظر إلى ترتيبنا الحالي في جدول الدوري، كما قلت نركز فقط على كل مباراة ولا نركز على ما هو أبعد من المباراة المقبلة، هذا ما نحن عليه، بجانب الحفاظ على تعطشنا للفوز".