أوكرانيا وإيران تتفقان على إعادة كل حطام الطائرة المنكوبة إلى كييف

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي (الممثل الخاص للرئيس الإيراني)، بحثا سبل إرسال الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت في إيران، إلى "كييف" لفك شفرتها، وأن تعيد "طهران" كل حطام الطائرة.

وشدد زيلينسكي - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - على أن أوكرانيا لديها الوسائل التقنية اللازمة ومتخصصون ذوي خبرة للقيام بفك الشفرة بطريقة سليمة.

ومن المتوقع أن تصل مجموعة من الممثلين الإيرانيين للاطلاع بأنفسهم على الإمكانات التقنية لدى أوكرانيا لفك شفرات الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة.

واتفق زيلينسكي وإسلامي، على إعادة كل حطام الطائرة لأوكرانيا، كما أثارا مسألة تعويض الأسر المتضررة من الحادث وتأسيس فريق تحقيق مشترك.

يذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت متجهة من "طهران" إلى "كييف" عندما تحطمت في 8 يناير الجاري بعد وقت قصير من إقلاعها وراح ضحيتها 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.