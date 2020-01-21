محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجاري العمل بها، مستعرضا معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجاري إنشاؤها سواء الخدمية أو تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الشركات الهندسية والمقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات؛ لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ باستمرارية المتابعة للمشروعات التي تم الانتهاء منها؛ وذلك في إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضاري، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور في كافة القطاعات، والتي كان أهمهما منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها، مما جعل بورسعيد في مقدمة المحافظات الحضارية في الدولة.

وأعرب المحافظ عن شكره لكافة الأجهزة التنفيذية على مجهوداتها المستمرة في تحقيق أفضل مستوى للمحافظة، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهد والتنسيق بين كافة الجهات للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لبورسعيد دائما.