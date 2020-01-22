تقارير إيطالية: دي مايو يستعد للتخلى عن دوره كزعيم لحركة خمس نجوم

يستعد لويجي دي مايو الزعيم السياسى الإيطالى لحركة خمس نجوم للتنحى عن دوره كزعيم للحركة المناهضة للمؤسسات ، وذلك وفقا لتقارير العديد من وسائل الإعلام الإيطالية.

ونقلت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرج عن مصدر مطلع لم تكشف النقاب عن هويته القول إن لويجى دى مايو ربما يستقيل قبل الهزيمة المحتملة لحركة خمس نجوم في الانتخابات الإقليمية الإيطالية المقرر أن تجرى الأحد المقبل.

وذكرت بلومبرج أن المصدر أشار فى الوقت ذاته إلى أن دي مايو سيظل يشغل منصب وزير خارجية إيطاليا.

أوضحت الوكالة أن خطوة دي مايو ستؤثر على الإئتلاف الهش لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي يعاني بالفعل من مشكلات وجدل مستمر حول عدد من القضايا تتراوح ما بين قضايا الضرائب وحتى الإصلاح القضائي.

يذكر أن حركة خمس نجوم تمثل أكبر حزب في الائتلاف الإيطالى الحاكم. ولم يصدر أى تعليق من جانب متحدث باسم دي مايو على ماورد بالتقارير الخاصة بتخلى دى مايو عن دوره كزعيم للحركة.