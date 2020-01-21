 ضواحي باريس الجنوبية تغرق في الظلام.. ومعارضو المعاشات يقطعون التيار - بوابة الشروق
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ضواحي باريس الجنوبية تغرق في الظلام.. ومعارضو المعاشات يقطعون التيار

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 10:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 10:06 م

غرقت أجزاء من الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس في الظلام الدامس اليوم الثلاثاء، فيما قطع المضربون المعارضون لإصلاحات المعاشات التقاعدية التيار الكهربي عن إحدى المحطات الفرعية بالقرب من مطار أورلي.

وأدانت شركة شبكات الكهرباء "إنديز" ما وصفته بأنه "عمل شرير " ترك 35 ألف عميل بدون كهرباء بين الساعة 6 و45ر7صباحًا بالتوقيت المحلي (0500 و 45ر6 بتوقيت جرينتش)، وقالت إنها ستقدم بلاغا للشرطة.

وذكرت محطة تليفزيون "فرانس إنفو" أن المطار لم يتأثر بذلك ولكن خطوط الترام والسكك الحديدية الخفيفة التي تخدمه توقفت عن العمل.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي بعد يوم واحد من عودة نظام مترو باريس إلى حالته الطبيعية تقريبًا بعد أكثر من ستة أسابيع من الإضرابات ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

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