مدرب الدحيل يستقيل من منصبه لأسباب شخصية

أعلن الدحيل متصدر الدوري القطري رسميًا الاثنين استقالة مدربه البرتغالي روي فاريا لأسباب شخصية مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي قبلها.

وجاء على الحساب الرسمي للنادي على موقعه الالكتروني :"قبلت إدارة الفريق الاستقالة التي تقدم بها المدرب روي فاريا من مهامه كمدرب للفريق الاول لأسباب شخصية".

واضاف "تقدمت ادارة الفريق بالشكر للمدرب روي فاريا على الفترة التي قضاها في الاشراف الفني على الفريق وتمنت له التوفيق في مسيرته القادمة".

ولم يكشف الدحيل عن المدرب البديل الذي يقود الفريق علما بان الدوري سوف يستأنف نشاطه الخميس القادم بالجولة الثالثة عشرة والتي يلتقي فيها الدحيل مع العربي.

وجاءت استقالة فاريا بعد ايام قليلة من الخسارة الثقيلة 0-4 امام منافسه السد في نهائي كأس قطر ليفقد الفريق اللقب الذي حققه 2018، وهي البطولة الثانية التي يفقدها الدحيل هذا الموسم بعد السوبر القطري بخسارته ايضا امام السد.

وتعرض المدرب البرتغالي لانتقادات حادة بعد الخسارة القاسية وبعد الاداء المتواضع.

وتولي فاريا المهمة غي يناير 2019 خلفا للتونسي نبيل معلول ونجح في قيادة الفريق الى الفوز ببطولة كأس الامير، لكنه اخفق في مواصلة مشواره بدوري ابطال اسيا وخسر امام السد في دور ال16.

ويتصدر الدحيل الدوري برصيد 30 نقطة وهو الوحيد مع الريان لم يخسرا في الدوري حتى الان.