ماكرون يشيد بإجراء مباحثات رائعة مع ترامب بشأن الضريبة الرقمية

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(د ب أ)

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على موقع تويتر يوم الاثنين أنه أجرى "مباحثات رائعة" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض ضريبة على الخدمات عبر الإنترنت.

وكتب ماكرون على تويتر قائلا: "مباحثات رائعة مع دونالد ترامب بشأن الضريبة الرقمية"، وأضاف: "سوف نعمل سويا للتوصل إلى اتفاق جيد لتجنب تصعيد الرسوم الجمركية".

وأصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه المباحثات بين الرئيسين.

وجاء في البيان: "اتفق الزعيمان على أهمية إتمام المفاوضات الناجحة بشأن ضريبة الخدمات الرقمية، كما ناقشا أيضا قضايا أخرى بشأن العلاقات الثنائية".

وتهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية مثل الجبن وبعض أنواع الخمور ردا على الضريبة الفرنسية التي تبلغ نسبتها 3 بالمئة على عائدات شركات الانترنت العملاقة محليا.

وتصف واشنطن هذه الضريبة بأنها إجراء تمييزي ضد الشركات الأمريكية.

وتقول فرنسا إن هذه الضريبة ضرورية لضمان أن تسدد شركات الانترنت العملاقة حصة عادلة من الضرائب، وألا تحصل على مزايا على حساب الشركات التقليدية.

وتعهدت باريس بإعادة قيمة هذه الضريبة إلى الشركات بمجرد سريان المقترحات الدولية بشأن الضريبة الرقمية التي يجري مناقشتها حاليا في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب وزير المالية الالماني أولاف شولتس في وقت سابق عن توقعاته أن تحرز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدما بشأن هذه الضريبة بحلول أول شباط/فبراير المقبل.