افتتاح فعاليات الحوار المجتمعي لمواجهة تحديات صناعة الرخام والجرانيت بأسوان

افتتح اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة أسوان، فعاليات الحوار المجتمعى المقام تحت عنوان "مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر"، والذي تنظمه غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية.



وحضر فعاليات الجلسة الإفتتاحية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وأحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والمهندس إبراهيم غالي، رئيس شعبة صناعة المحاجر، وسيد أباظة، رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت، بجانب مسئولي ومديري جمعية المستثمرين والاتحاد العربي لسيدات الأعمال والمنطقة الصناعية والمحاجر، بالإضافة إلى ممثلين عن محاجر أسوان.



من جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على حرص المحافظة للمشاركة في هذا الحوار المجتمعى الهادف والبناء لغرفة صناعة مواد البناء، والذى يساهم في التعرف على الرؤى والمقترحات لدى القطاع العريض من الصناع في الصناعات المختلفة، مع العمل على خلق آفاق جديدة من الاستثمار بها، ودراسة أبرز التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت.



وأشار إلى أن هذا ما تسعى إليه الحكومة حاليًا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للعمل على تقديم الحلول العاجلة والآجلة بشأن تسخير جميع الإمكانيات والقدرات للقضاء على العقبات والمشاكل التي تعمل على النهوض بقطاع الصناعة.