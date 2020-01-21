هيئة الرقابة الروسية: فرص انتشار فيروس كورونا في البلاد ضئيلة

أعلنت هيئة الرقابة الروسية، تقييمها لاحتمال انتشار فيروس (كورونا) من الصين إلى روسيا، مؤكدة أنه يمكن حدوثه بنسبة ضئيلة.

وذكر المكتب الصحفي للهيئة (المصلحة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين) - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه من المستحيل استبعاد خطر انتقال فيروس (كورونا) أو أي فيروس آخر إلى روسيا.

وأوضح أنه يزور روسيا أكثر من 1.5 مليون صيني سنويًا ونفس العدد من المواطنين الروس يزور الصين، إلا أن انتقال الفيروس واحتمال انتشاره على نطاق واسع يمكن تقديره بالمنخفض، مؤكدة أن ذلك أصبح ممكنًا بفضل التدابير التي اتخذتها الهيئة.

وكانت وزارة الصحة الروسية، قد أعلنت أنها ستنشئ في فبراير المقبل اختبارًا سريعًا للكشف عن فيروس (كورونا) الجديد، فيما نقل التلفزيون الرسمي الصيني عن السلطات تأكيدها وجود 217 حالة إجمالًا من فيروس كورونا في البلاد، بينها 198 في مدينة ووهان.