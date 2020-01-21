 كوريا الجنوبية تنشر قوات في مضيق هرمز خارج إطار التحالف الأمريكي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تنشر قوات في مضيق هرمز خارج إطار التحالف الأمريكي

مضيق هرمز - صورة أرشيفية
مضيق هرمز - صورة أرشيفية

نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:50 ص

 (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها سترسل قوات إلى مضيق هرمز عبر توسيع مناطق عمليات وحدة مكافحة القرصنة تشيونجهاي التابعة لها والمنتشرة في مكان قريب من أجل المساعدة في حماية الممر المائي الاستراتيجي، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط ، قررت الحكومة توسيع مجال نشاط وحدة تشوينجهاي مؤقتا لضمان سلامة شعبنا وحرية الملاحة للسفن".

وذكرت الوكالة أن نشر تلك القوات لن يكون ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وتقول وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية الأمريك


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