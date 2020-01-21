هيئة تجارية ألمانية تطالب بقواعد واضحة للتجارة مع بريطانيا بعد «بريكست»

أكد اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، في ورقة تم نشرها اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني بحاجة إلى قواعد واضحة لتنظيم التجارة مع بريطانيا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضح الاتحاد أن هدفه الرئيسي هو الوصول إلى "أوثق صيغة ممكنة للعلاقات التجارية الجديدة مع المملكة المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تسعى للتفاوض من أجل التوصل إلى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وذلك بعد خروجها المقرر من الاتحاد في 31 يناير الجاري.

ودعا الاتحاد الألماني إلى اتخاذ خطوات لتعزيز مكانة الشركات الأوروبية في التجارة العالمية، ولفت إلى أن دعم "منظمة التجارة العالمية" له "أهمية جوهرية".

وأشار الاتحاد إلى أن التكتل الأوروبي يحتاج إلى مجموعة من الأدوات من أجل اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة الممارسات غير العادلة، مثل الإغراق والإعانات غير القانونية أو التعريفات العقابية التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

كما تحدث اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية عن ضرورة الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وخاصة في ما يتعلق بتسوية المنازعات.

وحذر من أنه "بدون ذلك، فإن أحكام منظمة التجارة العالمية معرضة لأن تصبح بلا قيمة".