الكرملين: فريق العمل المعني بتعديل الدستور يمثل مختلف مجالات المجتمع الروسي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن فريق العمل المعني بإعداد مقترحات لتعديل دستور روسيا يمثل مختلف مجالات المجتمع الروسي.

وقال بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بشأن هذا الفريق: "لقد تم تحقيق بعض النتائج وطرح المقترحات، فهذا الفريق يضم ممثلين عن أكثر المجالات تنوعا في حياتنا، وهناك تمثيل واسع في هذا الفريق".

وأضاف "أن فريق العمل المعني بإعداد مقترحات تعديل الدستور الروسي يعقد اجتماعاته، وبهذا الشكل يؤدي دوره المنوط به".

وكان الرئيس الروسي قد اقترح 15 يناير الجاري إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية للجمعية البرلمانية الفيدرالية إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية على القانون الدولي.

كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، والتي من بينها اقترح بوتين أن يقوم البرلمان الروسي بتحمل مسؤولية أكبر عند تشكيل الحكومة الروسية.