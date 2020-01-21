أعلن بنك يو.بي.إس جروب السويسري العملاق اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 129% سنويا إلى 722 مليون دولار مقابل 315 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت أرباح السهم الواحد من أسهم البنك بنسبة 135% إلى 19ر0 دولار خلال الفترة نفسها.

وبلغت أرباح تشغيل البنك قبل حساب الضرائب خلال الربع الأخير من العام الماضي 928 مليون دولار مقابل 481 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب قبل الضرائب 21ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 153% سنويا.

ويعتزم مجلس مديري يو.بي.إس جروب اقتراح توزيعات نقدية عن العام الماضي ككل بقيمة 73ر0 دولار لكل سهم وهو ما يزيد عن التوزيعات النقدية للعام السابق.

في الوقت نفسه يعتزم البنك إعادة شراء أسهم بقيمة 450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي في ضوء النتائج الجيدة للعام الماضي.

وذكر البنك أنه يعتزم أيضا زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين بنسبة 1ر0% سنويا للسهم مع إعادة شراء حصة من الأسهم المطروحة في الأسواق كوسيلة لإعادة جزء من الأموال المتراكمة لديه إلى المساهمين.